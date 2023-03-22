Маленький ребенок попал в реанимацию после отравления грибами

В Калининградской области пятилетний мальчик попал в реанимацию после отравления грибами. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Amber Mash.

По данным источника, ребенок пошел в гости с родителями и там попробовал домашние консервированные грибы. После этого дошкольнику стало плохо. Ребенка госпитализировали, ему поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». Состояние малыша оценивается как тяжелое.

Родители мальчика не пострадали. Отмечается, что его мать считает, что сын мог пострадать от укуса клеща. // Фото: unsplash.com