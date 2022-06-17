Маленький мальчик пропал в лесу в Карелии, его ищут

В Карелии бесследно пропал маленький ребенок. Всех, кто может, просят срочно присоединиться к его поискам. Сообщение появилось 17 июня в группе «Подслушано ПТЗ» ВКонтакте.

Малышу всего 6 лет, он исчез в лесу в Олонецком районе.

- Срочно - пропал ребенок Кузьмин Егор, 6 лет, в лесной зоне, Олонецкий район. Нужны добровольцы на поиск!!!!!

– сказано в объявлении.

Добровольных поисковиков собирают в точке с координатами 61.235103, 33.277380. // Фото: «Подслушано ПТЗ» / ВКонтакте