17 июня 2022, 07:44
Маленький мальчик пропал в лесу в Карелии, его ищут
Добровольцев просят срочно подключиться к поискам ребенка
В Карелии бесследно пропал маленький ребенок. Всех, кто может, просят срочно присоединиться к его поискам. Сообщение появилось 17 июня в группе «Подслушано ПТЗ» ВКонтакте.
Малышу всего 6 лет, он исчез в лесу в Олонецком районе.
- Срочно - пропал ребенок Кузьмин Егор, 6 лет, в лесной зоне, Олонецкий район. Нужны добровольцы на поиск!!!!!
– сказано в объявлении.
Добровольных поисковиков собирают в точке с координатами 61.235103, 33.277380. // Фото: «Подслушано ПТЗ» / ВКонтакте