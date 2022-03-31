Маленький мальчик пропал на Древлянке сегодня днем

Трехлетний малыш сегодня в районе 14:00 ушел со двора дома на Фонтанном проезде в Петрозаводске, сообщается в паблике «ПСО «Доброспас». Где сейчас находится Тимур Белолапов не известно. Полиция объявила мальчика в розыск.

На виде ему 3-4 года, рост 98 см. Тимур был одет в синий комбинезон с зелеными ракетами, серый шлем на голове, черные сапожки - как на фото.

Всех, кто видел ребенка, просят срочно звонить по номеру телефона: 8 981-402-06-14. (фото vk.com)