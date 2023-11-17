17 ноября 2023, 08:14
Россия

Маленький мальчик пошел с родителями в сауну и погиб

В Новгороде следователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка

В Новгороде трехлетний мальчик погиб во время отдыха в сауне с родителями. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, тело маленького ребенка с признаками утопления было обнаружено в бассейне в одной из саун города. СК начал проверку по факту случившегося. На месте трагедии работали специалисты, был проведен осмотр сауны.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: СУ СК по Новгородской области

Обсудить
Метки: 
Новгород
ребенок
сауна
бассейн
гибель
следственный комитет