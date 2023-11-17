Люди погибли при обрушении в шахте в российском регионе

В Забайкальском крае произошло обрушение в шахте. Погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По данным источника, трагедия произошла утром 17 ноября на руднике золоторудной компании. При выполнении работ произошло обрушение. Под завалами оказались два человека.

Спасатели уже обнаружили и подняли на поверхность тела обоих погибших. Следователи начали проверку по факту случившегося. // Фото: unsplash.com / Io & Tech