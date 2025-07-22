22 июля 2025, 12:01
Маленькая девочка пропала в Карелии
Пропавшей Самии всего один годик
фото freepik
Поисковики отряда «ЛизаАлерт» просят бдительных жителей республики помочь с поисками маленькой девочки.
Согласно данным ориентировки, 22 июля в деревне Виданы Пряжинского района потерялась Самия Шарипова – ребенку всего годик.
На девочке бежевые лосины и синяя в красный цветочек кофта с длинными рукавами. Обратную связь просят держать по телефону спасения или номеру горячей линии. © «Петрозаводск говорит»