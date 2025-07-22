Маленькая девочка пропала в Карелии

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» просят бдительных жителей республики помочь с поисками маленькой девочки.

Согласно данным ориентировки, 22 июля в деревне Виданы Пряжинского района потерялась Самия Шарипова – ребенку всего годик.

На девочке бежевые лосины и синяя в красный цветочек кофта с длинными рукавами. Обратную связь просят держать по телефону спасения или номеру горячей линии. © «Петрозаводск говорит»