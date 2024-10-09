Маленькая девочка оказалась под колесами фуры в Приладожье

В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали аварию с участием ребенка, которая случилась днем 8 октября в Сортавальском округе.

По данным ведомства, все произошло в 16:36 в поселке Хелюля на трассе «Сортавала». По предварительной информации, 25-летний водитель фуры Iveco допустил наезд на 8-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП школьница получила травмы. Она была госпитализирована. В момент аварии девочка была на дороге одна.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. // Фото ГАИ