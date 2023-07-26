26 июля 2023, 19:31
Происшествия

Мальчик-подросток пропал в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помочь в поисках 13-летнего Максима Новикова

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Максима Новикова 2010 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

Рост пропавшего 140-150 сантиметров. Мальчик был одет в синие джинсы и черную толстовку с белыми надписями.

Всех, кто видел этого ребенка, просят немедленно звонить по номерам телефонов: 8 911 4250200 или 8 920 0176045. // Фото МВД по РК

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