Мальчик-подросток пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Максима Новикова 2010 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

Рост пропавшего 140-150 сантиметров. Мальчик был одет в синие джинсы и черную толстовку с белыми надписями.

Всех, кто видел этого ребенка, просят немедленно звонить по номерам телефонов: 8 911 4250200 или 8 920 0176045. // Фото МВД по РК