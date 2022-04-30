«Макдоналдс» ищет пути возвращения в Россию

Сеть быстрого питания «Макдоналдс» может в скором времени вернуться в Россию. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным издания, недавно в Орландо состоялось собрание руководителей сети ресторанов. Генеральный директор компании Крис Капчинский выступил за скорейшее открытие заведений в нашей стране, отмечает источник.

Вариант открытия ресторанов в скором времени рассматривает и директор российского представительства «Макдоналдс» Олег Пароев. Компания сохранила всех своих сотрудников и выплачивает им зарплаты. Пароев не исключил, что сеть ресторанов ждет некоторый ребрендинг перед возобновлением деятельности в России.

«Не исключаем, что будет какая-то смена названия, упаковок и прочего, чтобы на выходе это оставался всеми любимый "Макдоналдс" по качеству, но по внешнему виду отличающийся от американского продукта», - объяснил источник. Фото: pixabay.com/14006163