Врач предупредил о циррозе печени из-за лапши быстрого приготовления

Употребление лапши быстрого приготовления может привести к циррозу печени и к отложению холестерина в сосудах. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург, слова специалиста приводит «Лента.ру».

Быстрая лапша опасна, в первую очередь, из-за большого содержания в ней трансжиров, отметил эксперт.

«Трансжиры в нашем организме не используются для энергетического обмена, они откладываются туда, куда обычно складывается жир - это может быть печень, внутрення оболочка сосудов», - объяснил Гинзбург.

Трансжиры могут становиться очагами воспаления, в результате чего в печени это приводит к циррозу, а в сосудах - к развитию атеросклероза.

Суточная норма трансжиров для человека - один-два грамма, а в одной порции лапши их может быть пять-восемь граммов, подчеркнул Гинзбург. Фото: pixabay.com/half_rain