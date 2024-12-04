Магазинам указали на недопустимость повышения цен перед праздниками

Торговым сетям напомнили о недопустимости необоснованного повышения цен в период высокого спроса перед Новым годом. Об этом ФАС России напомнила сетям «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента», «Метро», «Глобус», «О’Кей» и другим.

Антимонопольщики попросили сообщать о повышении поставщиками отпускных цен, увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с их реализацией. Соответствующие рекомендации появились в телеграм-канале службы.

В случае нарушений со стороны оптовых и розничных организаций, ФАС готова принять меры и пресекать выявленные нарушения. // фото «Петрозаводск говорит»