Магазин обокрали в центре Петрозаводска

В полицию Петрозаводска поступил сигнал о краже из магазина, расположенного в центре города. Был украден коньяк на сумму 3300 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 32-летний житель карельской столицы. Он признал вину и рассказал, что приметил в торговом зале алкогольную продукцию и спрятал три бутылки коньяка под одежду, после чего вынес их без оплаты. Украденное собирался выпить сам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch