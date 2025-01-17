17 января 2025, 14:12
Магазин обокрали в центре Петрозаводска
Сотрудники уголовного розыска карельской столицы раскрыли имущественное преступление
В полицию Петрозаводска поступил сигнал о краже из магазина, расположенного в центре города. Был украден коньяк на сумму 3300 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попал 32-летний житель карельской столицы. Он признал вину и рассказал, что приметил в торговом зале алкогольную продукцию и спрятал три бутылки коньяка под одежду, после чего вынес их без оплаты. Украденное собирался выпить сам.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch