Обидевшего пенсионерку мужчину разыскивают в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске продолжают устанавливать личность мужчины, запечатленного на фото. Возможно, он причастен к хищению денежных средств у возрастной потерпевшей, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент случился еще 12 декабря в центре Петрозаводска. Предполагаемого виновника пока не нашли.

Полицейские Петрозаводска просят всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, незамедлительно сообщить по номерам телефонов: 8 911 050 98 02 и 8 911 426 8177. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии