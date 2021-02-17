Магазин игрушек и канцелярии «38 попугаев» дарит покупателям подарки

Зима в этом году знатная! Дети вволю навалялись в сугробах, накатались на санках, а кто-то начал осваивать лыжи. Но иногда жгучие морозы заставляют сидеть дома, чтобы не отморозить детские носики. На помощь приходят лучшие друзья детей – игрушки и книжки.





Магазины игрушек «38 попугаев» постоянно учитывают интересы своих маленьких покупателей, на днях был привоз роботов, машинок, трансформеров, динозавров и конструкторов - аналогов лего, развивающих игр.

Теперь полки магазинов «38 попугаев», а их в городе два, пополнились канцелярской продукцией. Большой выбор ручек, карандашей, фломастеров, альбомов, блокнотов, тетрадей …

Вся продукция по очень демократичным ценам, например, трансформеры от 280 руб., робот – 1200 руб., динозавры от 600 руб., конструкторы – от 100 руб., ручки от 5 руб., альбомы для рисования – от 40 руб.

При приобретении игрушек или канцелярии на сумму от 1000 рублей в период с 18 по 23 февраля каждый покупатель получит приятный подарок-сюрприз.

Игрушек много не бывает!





В Петрозаводске сейчас два магазина «38 попугаев» — в Центре и на Древлянке.

Адреса магазинов:

- Березовая аллея, 25

- пр. Ленина 9

Вступайте в группу https://vk.com/popugai38 и следите за новостями.

Уточнить детали и узнать ассортимент можно по тел. +7-911-433-25-81

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