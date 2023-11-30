Лыжную трассу «Фонтаны» обещают открыть на днях

Фестиваль «Зимние фонтаны» в Петрозаводске начнется уже 3 декабря, в воскресенье. К этому моменту лыжную трассу должны подготовить, заявили мэр Инна Колыхматова.

Она встречалась с подрядчиком и видела, что монтаж моста завершают, работы должны закончить уже сегодня.

- После этого проезд автомобилей и техники будет закрыт. А уже завтра приступим к укатке трассы и нарезке лыжни,

- отметила мэр.

Трассу расширили до 6 - 10 метров, заменили грунт, осуществили отвод воды. Объект стал круглогодичным – когда нет снега, можно гулять и кататься на велосипеде.

Напомним, по контракту сдать объект должны были в январе, но подрядчик закончил раньше, чтобы успеть к лыжному сезону. Колыхматова обещала проинспектировать состояние объекта весной. Если что-то не устроит – гарантия составляет 3 года.

При этом в комментариях горожане написали, что не все так радужно, как уверяют местные власти. В частности, канаву отсыпали только на небольшом участке. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте