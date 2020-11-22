22 ноября 2020, 11:56
Спорт

Лыжница из Карелии взяла медаль на этапе Кубка России

Полина Сероносова выступает за национальную команду Белоруссии

В Хакасии стартовал первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Выступают в соревнованиях и спортсмены из Карелии, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

В индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 5 километров уроженка нашей республики Полина Сероносова выиграла бронзовую медаль. Сейчас спортсменка выступает за сборную Белоруссии.

Еще одна наша спортсменка, член юниорской сборной России Ольга Жолудева заняла в гонке восьмое место. Фото kurkino.ru

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лыжные гонки
полина сероносова
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хакасия
Ольга Жолудева
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Белоруссия