Лыжница из Карелии взяла медаль на этапе Кубка России

В Хакасии стартовал первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Выступают в соревнованиях и спортсмены из Карелии, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

В индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 5 километров уроженка нашей республики Полина Сероносова выиграла бронзовую медаль. Сейчас спортсменка выступает за сборную Белоруссии.

Еще одна наша спортсменка, член юниорской сборной России Ольга Жолудева заняла в гонке восьмое место. Фото kurkino.ru