13 сентября 2020, 12:24
Лыжница из Карелии стала первой в кроссе на всероссийских стартах
Ольга Жолудева показала лучший результат на дистанции 4 километра
С 11 по 13 сентября проходили всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры).
В стартах участвовали около 200 спортсменов из 35 регионов страны. В программе соревнований - спринт свободным стилем, индивидуальная гонка классическим стилем, гонка преследования (кросс).
Карельская лыжница Ольга Жолудева заняла первое место в кроссе на дистанции 4 км. По сумме гонок спортсменка из Сегежи занимает шестую позицию, сообщили в министерстве спорта Карелии.
Фото: Минспорт РК