Лыжница из Карелии стала первой в кроссе на всероссийских стартах

С 11 по 13 сентября проходили всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры).

В стартах участвовали около 200 спортсменов из 35 регионов страны. В программе соревнований - спринт свободным стилем, индивидуальная гонка классическим стилем, гонка преследования (кросс).



Карельская лыжница Ольга Жолудева заняла первое место в кроссе на дистанции 4 км. По сумме гонок спортсменка из Сегежи занимает шестую позицию, сообщили в министерстве спорта Карелии.

Фото: Минспорт РК