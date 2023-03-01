Лыжная ретрогонка пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске 12 марта пройдет уникальная лыжная ретрогонка. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Жителям карельской столицы предлагают достать из кладовок лыжи, на которых ходили их бабушки и дедушки, и принять участие в соревновании. Условий два: лыжи должны быть изготовлены до 1980 года, а участники обязаны выйти на старт в одежде лыжника-любителя 70-80-х годов.

Участие в гонке бесплатное. Однако, необходима предварительная регистрация, поскольку организаторы допустят на старт не более ста спортсменов. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»