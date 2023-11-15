Люди в карельской глубинке обречены на информационный голод

Текст и фото Алина Гапеева

Многие думают, что в век "всемирной паутины" классические, отпечатанные в типографии на бумаге, газеты вовсе не нужны, но для жителей отдаленных сел и деревень, где отсутствует интернет, пресса стала одним из важных источников свежих новостей. В глубинке народ живет небогато, однако к газетам привык, отказываться от них не хочет. Еще сравнительно недавно печатные издания приходили без опозданий, по крайней мере, подписчики со стажем прекрасно помнят такие времена. Все изменилось в последние годы, когда АО «Почта России», государственная компания, оператор российской почтовой связи общего пользования, сначала провело «оптимизацию», а затем главной задчей поставило цифровизацию почтовых услуг. Теперь в почтовых отделениях творится полная неразбериха.

Подписчики получают издания с опозданием или вовсе не могут их дождаться. Предугадать, когда и какой номер газеты появится в очередной раз в почтовых ящиках адресатов, практически невозможно.

«По-видимому, работники «Почты России» доставляют издания по своей особенной и непредсказуемой схеме действий»,

— высказывают свои предположения жители Крошнозера.

Позабытые клиенты

Восьмидесятисемилетний Николай Андреевич Родионов, единственный житель деревни Пеньгисельга, уже давно не держал в руках газет. О событиях он узнает из телевизионных новостей… Когда-то он выписывал пачку различных изданий, все новости Карелии получал именно из них. Сейчас пенсионер с удовольствием почитал бы свежую прессу, но газеты в его деревню совсем не возят, и подписку не оформляют: одинокий клиент почте совсем не интересен.

Лариса Дмитриевна Савельева, жительница деревни Каскеснаволок Пряжинского района, считай, всю жизнь, тоже выписывала газеты и журналы. В детстве она зачитывалась «Мурзилкой» и «Пионерской правдой», потом выписывала более серьезные издания. Она вспоминает, что в советские времена почта работала, как часики. Почтальоны каждый день доставляли корреспонденцию в самые отдаленные населенные пункты, причем без опозданий, даже если для этого им приходилось отправляться пешком, преодолевая огромные расстояния. Шестидесятивосьмилетняя пенсионерка за десятки лет привыкла получать самые свежие новости именно со страниц газет.

— Сейчас все изменилось не в лучшую сторону. В Каскеснаволок почтовая машина приезжает один раз в неделю, и газетки стали появляться в почтовом ящике от случая к случаю. Вот сейчас я выписываю «Мир пенсионера», «ЗОЖ», «1000 советов» и газету «Губерния». Подписка на полугодие обошлась почти в четыре тысячи рублей. Для меня это немалые расходы при условии, что пенсия составляет 15 тысяч рублей. С июля я рассчитывала получать эти издания. Почти полтора месяца мой почтовый ящик был пуст – газеты не приходили. Вся корреспонденция за июль и август канула в Лету. Их я до сих пор жду. В сентябре в деревне наконец-таки появился почтальон. Он принес сразу пачку изданий. В ней оказалось сразу два одинаковых номера газеты «Губерния», зато не хватило двух номеров «1000 советов».

Женщина решила разобраться, в чем причина задержки газет, и отправилась на почту в поселок Пряжа.

«Меня там даже слушать не стали! Вместо разъяснений и извинений я услышала в свой адрес грубость»,

— негодует подписчица.

Похоже, что такая форма работы с клиентами для работников почты стала нормой.

«Такого безобразия, как сейчас, раньше не было. «Почта России» отбила у меня охоту выписывать прессу!» — возмущается Лариса Савельева.

Слабое звено и замкнутый круг

Почему люди в селах и городах перестали получать качественные услуги почты? Попробуем разобраться, где в работе по доставке корреспонденции происходит сбой, выявить, где слабое звено. Начнем с того, что Управление федеральной почтовой связи Республики Карелия продает и доставляет подписчикам печатные издания по всему региону. Подписчики печатных изданий и почта оформляют договор – подписку. Согласно этому документу, почта обязана своевременно обеспечивать доставку периодических печатных изданий подписчику. Подписчик оплачивает эту услугу.

Так ли гладко на самом деле? Из типографии тиражи газет и журналов поступают в сортировочные центры почтовой организации — почтамты, где издания распределяются по районам республики. Здесь в некоторой степени все понятно. А вот дальше история с доставкой выглядит запутанной. По идее, корреспонденция должна поступить в районные отделения почтовой связи в необходимом количестве: сколько подписок – столько же экземпляров. На месте она распределяется почтовыми работниками по адресам. Не тут-то было. Почтальоны жалуются, что к ним газеты не всегда приходят вовремя. Плюс ко всему экземпляров может не хватить всем подписчикам. Выходит, что после сортировки газеты бесследно исчезают. Прямо Бермудский треугольник получается.

Тем не менее с 1 сентября 2023 года Почта России открыла подписку на более чем 6 500 изданий первого полугодия 2024 года. Почтовики торопят граждан выписать газеты и журналы. Чем больше, тем лучше. У них даже существует свой план.

«Начальство заставляет нас делать подписку на периодические издания. Они нам всячески напоминают, что если не будет сделан негласный план, то зарплаты рядовых почтовиков будут сокращены. Что нам делать? Люди не хотят выбрасывать деньги на ветер, поэтому нам приходится оформлять подписку на себя, выкраивая деньги с мизерных зарплат»,

— говорит почтальон одного из почтовых отделений Пряжинского района.

Действительно, мизерных. Как призналась другой почтальон, ее зарплата составляет 11 тысяч до вычета налогов…

Работа у почтальонов – не сахар. Протопай-ка под дождями и ветрами десятки километров. Многие из них не выдерживают – уходят, а тут еще план по подписке газет, которые до подписчиков не доходят, надо выполнять... Не знаю, как городским, но сельским почтальонам не позавидуешь.

Цена подписки на газету или журнал складывается из цены самой газеты и цены доставки – ее забирает почта. И именно второе слагаемое демонстрирует завидный рост. Так, например, из стоимости одного экземпляра газеты «ТВР-Панорама», доставляемого по подписке, почта в 2020 году забирала себе 22,23 рубля, а в 2023 году уже 26,62, в 2024 году заложено 29,83 рубля. Цены, конечно, растут, но качество доставки упало до дна. Например, подписчица газеты «Московский комсомолец» из деревни Ершнаволок выписала издание на полгода с июля по декабрь. За газету с доставкой до порога дома женщина заплатила 2147 рублей 26 копеек.

Газета выходит шесть раз в неделю (с понедельника по субботу), а почтовая машина приезжает в деревню всего один раз в неделю. Таким образом, неделя опоздания с доставкой некоторых выпусков уже заложена в работе почты... Но нередко получается, что номера «Московского комсомольца» задерживается по непонятным причинам на две–три недели. Какой же толк от новости, которая уже устарела?

В итоге за корреспонденцией на почту женщина решила ездить сама. Из этого следует, что она оплатила не мифическую доставку, но вполне реальную собственную прогулку за прессой.

А что же говорят на этот счет правила, разработанные в соответствии с законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»?

«За каждый день нарушения сроков выплачивается неустойка в размере 1 процента цены подписки».

Согласитесь, — это капля в море.

При несоблюдении срока доставки экземпляра периодического печатного издания подписчик вправе предъявить к распространителю требование о его доставке или возврате цены доставки. Кроме того, подписчик, не получивший в срок печатное издание, вправе по своему выбору назначить новый срок доставки или потребовать возмещения своих расходов на приобретение газеты и журнала. Можно также добиться возврата стоимости подписки неполученного экземпляра. Или, если не хватит терпения, расторгнуть договор подписки.

Как показывает практика, большинство подписчиков молча проглатывают свое недовольство. Попытки найти недостающие номера газет заводят в тупик. Клиентам не часто удается дозвониться до руководителей «Почты России»: телефоны организации для подписчиков оказались засекречены. За нехватку экземпляров перед клиентами приходится отдуваться опять же почтальонам...

В общем, ни подписчики, ни работники первичного звена начальников этой конторы не интересуют.

«Если же в фирме беспредел и руководство не заботится о клиентах, то лучше с такими людьми и не связываться – получится себе дороже», — заявляют люди. Так что не удивительно, что в последнее время подписка на периодические издания стала стремительно сокращаться. Как рассказали в коммерческом отделе ИД «Петропресс», издающего «ТВР-Панораму», сейчас на Петрозаводский почтамт, который обслуживает и Пряжинский район, издательский дом отправляет 687 экземпляров газеты. В ноябре 2021 года отправлял 1139, в ноябре 2019-го — 1515 экземпляров. То есть за последние четыре года подписка сократилась на 45 процентов!

Может проще покупать газеты и журналы? К сожалению, это возможно не во всех магазинах, тем более в глубинке. Основной продавец периодики — опять же «Почта России»… Сами понимаете, что это такое.

Почта на колесиках

Жительница Крошнозера рассказала о своем горьком опыте: "Несколько лет подряд покупала мою любимую «ТВР-ку» на почте. Я считаю эту газету самым честным и смелым изданием. На ее страницах обсуждаются острые проблемы республики. Честно признаюсь, что газеты я даже отправляла оказией маме в соседний регион. Она тоже «подсела» на нашу «ТВР-очку». Нет ничего лучше, чем насладиться чтением свежей прессы под тиканье часов, но этого удовольствия меня лишила «Почта России». Узлы связи в поселках, деревнях она закрыла (содержать и ремонтировать неэффективно), внедрила «почту на колесиках». Нам говорили, что будет такая мобильная почта разъезжать по району, всех обеспечивать почтовыми услугами. Мечты были хорошими, но они, как обычно, разбились о реальность. Сейчас просто невозможно купить какое-либо печатное издание в передвижных отделениях почтовой связи. Проще говоря, газеты исчезли из продажи передвижной почты. Почему? Почтовый работник объяснил, что на «почте на колесиках» нет кассового аппарата. А без этой штуковины продать газету нельзя. Так и получается, что печатная пресса для меня стала недоступной. Единственный вариант купить «ТВР-ку» — ехать в Пряжу за 27 километров... Там ее можно приобрести без проблем в супермаркете. Вот так и живем...»

К сожалению, не каждый житель Пряжинского района может съездить в супермаркет в Пряжу.

Понятно, что проблемы жителей малонаселенных и дальних поселков совсем не волнуют руководство «Почты России». Оно ведь «обеспечивает цифровизацию почтовых услуг» там, где нет интернета, а оттого в почтовых отделениях оформляют кредиты, торгуют разными товарами, успешно проводят пилотный проект по продаже алкоголя... Организация шагает в ногу со временем, а подписка, доставка и распространение периодики перестали быть основной услугой государственной компании АО «Почта России», единственным акционером которого является правительство РФ. Им эта горловная боль не нужна, ведь не в деревне Пеньгисельга они живут и не в селе Крошнозеро, и даже не в столице Карелии Петрозаводске, где население все еще хочет получать газеты и журналы с доставкой на дом, несмотря на достижения цифровой почтовой связи в Москве и ее окрестностях.