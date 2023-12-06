Люди с ограниченными возможностями здоровья творят красоту

В уютном зале библиотеки в поселке Эссойла привлекают внимание посетителей яркие работы: цветочные корзинки, панно из ракушек, фигурка медведя из фанеры.

Необычная выставка (0+) вызывает восхищение почти у каждого посетителя. Дело в том, что на ней представлены творческие работы людей, проживающих в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в поселке Эссойла.

Работы такие разные, как и сами авторы. Например, Нине Ефимовне Никитиной и Марии Филипповне Тийто по 85 лет. Пожилые женщины при поддержке сотрудников центра социального обслуживания населения окунулись в мир творчества с головой. Поделки получились у них просто замечательные! Пожилые женщины даже сами не догадывались, что они так могут: возраст, болезни — творчеству не помеха.

Достойны внимания также медведь, сделанный из фанеры и панно из ракушек. Панно смастерил мужчина, который перенес инсульт. Для него каждое движение – это победа над собой.

«Для творчества нет преград. Люди с инвалидностью стремятся стать полноправной частью общества, быть как все. Они пример жизнелюбия, терпения и высокой работоспособности»,

— говорят организаторы выставки.

На работы, выполненные из дерева, ниток, лоскутков и природного материала, можно полюбоваться во время работы библиотеки. Экспозиция подготовлена в рамках проекта «Мыслить руками», в котором принимали участие люди, имеющие первую группу инвалидности.

Напомним, что с 1 по 10 декабря в России проводится традиционная Декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов, который отмечался 3 декабря.// Фото Анны Бабинцевой