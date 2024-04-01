Люди провалились под лед на Онежском озере в Петрозаводске

Днем 1 апреля в Петрозаводске два человека провалились под лед на Онежском озере. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Карелии Вадим Андронов на своей странице в соцсети.

Народный избранник опубликовал ролик. На кадрах видно, как люди выбираются из ледяной воды на лед, после чего спешно идут к берегу. Андронов пояснил, что видео снято в 17:30 вблизи места, где Неглинка впадает в Онего.

Напомним, что выход на лед водоемов в столице Карелии запрещен. Нарушителям грозит штраф. // Фото: vk.com