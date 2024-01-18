Люди массово отравились роллами в российском городе

В Новосибирске 14 человек почувствовали себя плохо после употребления роллов, сообщает ТАСС. Все они заказывали продукцию через службу доставки «Харакири» в микрорайоне Шлюз. С признаками кишечного расстройства они обратились за медицинской помощью.

Роспотребнадзор начал расследование, проводятся лабораторные исследования. Деятельность филиала службы доставки роллов временно приостановили. По информации источника, были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. // фото unsplash.com/ Ahtziri Lagarde