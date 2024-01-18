Беспилотник сбили над Ленинградской областью

Силы ПВО сегодня ночью сбили беспилотник над Московской областью и еще один перехватили над Ленобластью, об этом сообщается в телеграм-канале минобороны РФ.

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа была пресечена 18 января около 01:30.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области»,

- сказано в сообщении оборонного ведомства.

«Фонтанка» сообщала, что в Пулково были изменения в работе и вводился план «Ковер», один рейс был задержан, сейчас воздушная гавань работает штатно.

План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. План предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных. // фото unsplash.com/ feinschliff