Людей выводили по пожарным лестницам из полыхающего дома в Карелии

Вчера в 11 часов 29 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Пудожа поступило тревожное сообщение о том, что горит трехэтажный многоквартирный кирпичный дом. Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия. Обстановка была сложной, огнем была охвачена квартира, люди из окон просили о помощи, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не мешкая, пожарные приступили к спасению людей, для чего были задействованы 30-метровая автолестница, трехколенные лестницы, средства индивидуальной защиты органов дыхания.

В первые минуты этого сложного пожара в общей сложности было спасено шесть человек, среди них двое детей. Причем четыре человека, среди которых был один ребенок, пожарные спасли при помощи 30-метровой автолестницы, еще 20 человек были эвакуированы из горящего дома.

После того, как жизням людей ничего не угрожало, десять пожарных за короткое время успели остановить распространение огня, а затем пожар был полностью ликвидирован.

В результате инцидента в доме огнем были повреждены две квартиры и чердачное помещение на общей площади 100 квадратных метров. По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты.