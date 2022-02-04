Людей с онкологией в Карелии поддержит проект «Территория жизни»

Проект «Территория жизни», который реализует благотворительный фонд Арины Тубис, поддержит людей с серьезными заболеваниями в Петрозаводске. В этом году проект победил в конкурсе на предоставление президентских грантов. Программа является продолжением проекта «Созвучие сердец», в рамках которого в Карелии появилась социальная гостиная, где люди не только встречались, беседовали, но где делились верой и возвращали надежду. В гостиной онкобольные, родные детей с онкологией получали социальную, правовую, психологическую поддержку.

По словам президента фонда Юлии Тубис, в рамках проекта «Территория жизни» планируется расширять наработанные методики, дальше развивать деятельность гостиной и предоставлять профилактическую, социально-психологическую и правовую поддержку. Также предполагается внедрить новые социальные практики – это профилактика, направленная на предупреждение осложнений после лечения, стимулирование к самопомощи, реализации творческих навыков человека. В программу планируется привлечь профильных партнеров, НКО и специалистов-практиков, которые оказывают поддержку больным.



У пациентов и тех, кто выздоравливает или проходит реабилитацию, будет своя программа поддержки. Также будут поддерживать родителей тяжелобольных детей. Все мероприятия будут направлены на повышение социального потенциала болеющих, улучшение их самочувствия, качества жизни, стабилизацию психологического состояния и стимулирование мотивации к лечению.

Всем, кому нужна поддержка, предлагают посмотреть расписание мероприятий социальной гостиной на сайте, «ВКонтакте» или по телефону: 8921-228-5433. (фото скриншот)