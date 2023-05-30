Любителя тонировки оштрафовали в Петрозаводске

В понедельник в Петрозаводске инспекторы пресекли нарушение правил тонировки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с регламентом о безопасности колесных транспортных средств лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света. За нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей.

Пойманный автомобилист растонировал свой автомобиль на месте. // Фото ГИБДД Петрозаводска