30 мая 2023, 12:44
70 бункеров для сбора крупногабаритных отходов установят в Карелии
Первые двенадцать емкостей уже привезли. Их разместят в Петрозаводске и Кондопоге
Для сбора крупногабаритного мусора в Карелии установят бункеры-лодочки. Всего их планируют привезти 70, десять из них смогут вместить по 20 кубов мусора, остальные – по восемь.
В карельском Минприроды сообщили, что первые двенадцать емкостей уже доставлены, их отвезли в Кондопогу и Петрозаводск. Ожидается поставка еще двенадцати бункеров.
Главным критерием для выбора точки установки бункера является сверхнормативный объем отходов, который фиксируется на контейнерных площадках.
В бункеры можно складировать только крупногабаритные отходы, но не бытовой и строительный мусор. // фото: скриншот видео из VK-паблика ведомства