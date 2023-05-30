70 бункеров для сбора крупногабаритных отходов установят в Карелии

Для сбора крупногабаритного мусора в Карелии установят бункеры-лодочки. Всего их планируют привезти 70, десять из них смогут вместить по 20 кубов мусора, остальные – по восемь.

В карельском Минприроды сообщили, что первые двенадцать емкостей уже доставлены, их отвезли в Кондопогу и Петрозаводск. Ожидается поставка еще двенадцати бункеров.

Главным критерием для выбора точки установки бункера является сверхнормативный объем отходов, который фиксируется на контейнерных площадках.

В бункеры можно складировать только крупногабаритные отходы, но не бытовой и строительный мусор. // фото: скриншот видео из VK-паблика ведомства