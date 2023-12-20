Любителей кофе и спиртного увезли в полицию прямо из магазинов

Персонал одного из гипермаркетов Петрозаводска вызвал вневедомственную охрану ночью в понедельник. Оказалось, 39-летний посетитель взял нож в торговом зале ипрошел с ним мимо кассы, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сигнализация экстренного вызова сработала также водном из сетевых магазинов Сегежи. Там пьяный 65-летний местный житель пытался совершить кражу двух бутылок спиртосодержащей продукции.

А в одном из магазинов Питкяранты 35-летний мужчина пронес мимо кассы неоплаченный кофе. Всех нарушителей задержали и доставили в полицию. // фото: Росгвардия