Лунный денежный календарь на февраль 2021 года

Без денег мы обходиться не можем, но финансовые проблемы настигают каждого. И тогда недостаточно пользоваться лишь одними денежными талисманами. Помочь правильно распорядиться личным бюджетом может наш традиционный денежный календарь.

Давать в долг: 1 февраля.

1 февраля. Не давать в долг: 3, 18 февраля.

3, 18 февраля. Брать в долг: 1 февраля.

1 февраля. Не брать в долг: 3, 8, 22 февраля.

3, 8, 22 февраля. Отдавать долги: 2, 17 февраля.

2, 17 февраля. Не отдавать долги: 22 февраля.

22 февраля. Пересчитывать деньги: 17 февраля.

17 февраля. Покупать кошелек: 23 февраля.

23 февраля. Покупать подарки: 10, 24 февраля.

10, 24 февраля. Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 6 февраля.

6 февраля. Подходящее время для крупных покупок: 10, 27 февраля.

10, 27 февраля. Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 26 февраля.

Первая декада

1 февраля. Хороший день для решения разных финансовых вопросов.

2 февраля. Тем, у кого есть долги, самое время рассчитаться с ними сегодня, тогда впоследствии не потребуется брать в долг.

3 февраля. Оформление кредитов и долговых обязательств надо перенести на какой-нибудь другой день.

4 февраля. Есть риск попасть в лапы аферистов, поэтому не стоит покупать вещи у непроверенных продавцов или в сомнительных интернет-магазинах.

5 февраля. Бумажник окропите святой водой- не помешает. Отличный момент для покупки подарков, а вот на лечение лучше не тратиться.

6 февраля. Откажитесь от крупных трат и покупок, сосредоточьтесь на планах накопления денежных средств.

7 февраля 2021.Никаких крупных трат, но можно начать поиск нового места работы.

8 февраля. Не давайте обещаний, которые не можете выполнить. И в долг сегодня не берите.

9 февраля. Для покупок день не подойдет: можно потратить много лишнего, а потом жалеть.

10 февраля. День как нельзя лучше подходит для управления денежной энергией. Читайте заговоры на привлечение богатства. Зарядите кошелек на достаток, посадите денежное дерево.

Вторая декада

11 февраля. Если вы хотели сделать важное приобретение, отложите это дело. Рискуете нарваться на мошенников!

12 февраля. Сегодня ваши деньги находятся в зоне риска. Несколько раз подумайте, прежде чем принимать решения.

13 февраля. Не стоит покупать и продавать недвижимость.

14 февраля. Хороший день для подписания важных финансовых документов, заключения контрактов.

15 февраля. Ожидается пик удачных сделок. Все могут в этот день выиграть множество ставок, на вашей стороне особенно много удачи.

16 февраля. Этот день позволят выровнять ситуацию и неплохо свести концы с концами. Итог месяца – вы в плюсе.

17 февраля. Самое удачное время, для завершения начатых дел и возвращение долгов, очень скоро вас ждет крупное финансовое поступление.

18 февраля. Сегодня не стоит давать в долг, должник долго будет кормить вас завтраками. Большая вероятность того, что вы вообще деньги не вернете.

19 февраля. Если вы приложите усилия и не опустите руки, хобби вскоре принесет вам неплохой доход.

20 февраля. Абсолютно любые ваши действия могут быть направлены достижение материального благополучия.

Третья декада

21 февраля. Проведите с пользой лучший день месяца для покупок.

22 февраля. Максимально ограничьте себя в тратах. Постарайтесь не «влезть» в кредит, будет очень сложно рассчитаться. Не стоит также отдавать долги.

23 февраля. Хотите избавиться от безденежья – сожгите старый «несчастливый» кошелек и новый купите.

24 февраля. Самое время прогуляться по магазинам, чтобы порадовать себя и близких людей. Сегодня можно даже превысить лимит, скоро все восстановится.

25 февраля. Этот день начнется с особо успешных мелких сделок: не покушайтесь сразу на крупную добычу.

26 февраля. Этот день считается подходящим для обмена валют и азартных игр. Вас ждет только пополнение семейной казны.

27 февраля. Сегодня можно совершить давно спланированные покупки. Ну, а от спонтанных приобретений требуется полностью отказаться.

28 февраля. Магическая энергетика зашкаливает. Читайте заговоры на улучшение отношения с начальством, а также на повышение зарплаты.