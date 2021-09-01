Лучших риэлторов наградили в Петрозаводске

Автор: Анна Павлова

В начале августа в карельском филиале одного из крупнейших российских риэлторских агентств «Этажи» традиционно назвали лучших сотрудников по итогам прошедшего месяца.

«Этажи» — лидер рынка недвижимости*. Компания совершенствует бизнес-модель франшизы и постоянно увеличивают количество партнеров, которые продолжают философию компании и обеспечивают развитие российского рынка недвижимости. Компания имеет 175 офисов в России и за рубежом и входит в ТОП-3 лучших франшиз**, имеет более 17000 профессиональных сотрудников по всей сети и входит в ТОП-25 крупнейших компаний России***, как крупнейший работодатель.

В компании тщательно отбирают и обучают каждого специалиста по недвижимости, а после сделки клиенты оценивают их работу. 96% клиентов довольны нашими специалистами.

"Мы работаем в сфере недвижимости и строим компанию нового типа - сочетаем инновации, ответственность и человеческое отношение к каждому клиенту. Компания инвестирует в обучение, автоматизацию процессов, исследования и качество услуг. Наши клиенты имеют доступ к огромной базе жилья, экономят деньги за счет эксклюзивных скидок от надежных партнеров и свое время, потому что все этапы сделки можно оформить в едином офисе «Этажей». Мы постоянно развиваемся для того, чтобы делать клиентов счастливыми, а сотрудников и партнеров — успешными!"

- рассказал Ильдар Хусаинов, директор компании «Этажи».

Филиал в Карелии открылся три года назад, а сейчас агентство «Этажи» - одна из крупнейших по количеству сотрудников компания на рынке недвижимости Карелии: здесь трудятся пятьдесят риэлторов, а также администраторы, кадровая служба, ипотечный брокер и два юриста. Возможно, секрет успеха кроется и в системе поощрений, принятой в агентстве.

Вскоре после открытия филиала стали выделяться сотрудники, которые добивались более высоких результатов, зарабатывали на порядок больше остальных и успешно вносили весомый вклад в развитие компании. Тогда руководство решило, что коллектив должен знать таких сотрудников, равняться на них. И, как рассказали в агентстве, такой способ поощрения и мотивации себя полностью оправдал. Ориентируясь на успехи коллег, и остальным захотелось более активно проявлять себя, чтобы услышать свое имя среди лучших. И вот уже более двух лет эта церемония является частью корпоративной культуры компании.

Теперь в начале каждого месяца сотрудникам озвучивают результаты работы за прошедший месяц и называют лучших риэлторов. На церемонию награждения всех собирают в конференц-зале, директор филиала произносит приветственную речь и объявляет победителей, а также тех, кто занял второе и третье место. Им вручают памятные призы и поощряют небольшими приятными подарками, например, сертификатами в фитнес-центр или спа-салон.

Победителей выявляют в двух категориях. В первой номинации выигрывает тот, кто за месяц оформил наибольшее количество задатков. Понятно, что сделки могут растянуться на достаточно длительный срок, но считается, что задаток в 90% случаев гарантирует успешное завершение сделки.

Во второй номинации побеждает сотрудник, который сделал за месяц наибольшую валовую выручку. Ведь не всегда большое количество сделок означает для компании получение большего дохода. В этой сфере бывают случаи, когда одна крупная сделка приносит компании более серьезную выгоду, чем множество маленьких. Именно такие достижения отмечаются во второй номинации.

По итогам июля этого года победительницей по количеству оформленных задатков стала Оксана Винникова. Удивительный факт – сейчас Оксана находится в декретном отпуске, но это нисколько не мешает ей оставаться активным и успешным риелтором. Она проводит показы для клиентов, устраивает личные встречи и переговоры. Вот такой пример современной молодой мамы. До декрета она также успешно участвовала в конкурсе и не раз была среди победителей.

Елена Бойчук выиграла во второй номинации. В июле она принесла компании больше всего денег. Умение успешно заключать крупные серьезные сделки с дорогими объектами недвижимости говорит о высочайшем профессионализме риэлтора. Это также служит положительным примером для остальных сотрудников, дает им дополнительную мотивацию и уверенность в том, что и они могут быть такими же успешными.

«Как правило, победителями нашего конкурса становятся сотрудники, которые давно работают в этой сфере. У них стабильное количество сделок из месяца в месяц и высокие цифры продаж благодаря заслуженной репутации, большой клиентской базе и рекомендациям довольных клиентов. Кто-то из таких сотрудников каждый месяц обязательно есть в тройке лидеров. Однако бывают и новички, которые приходят, сразу активно включаются в работу, и у них отлично получается. Самые важные качества, которыми должен обладать риэлтор – это коммуникабельность и трудолюбие, а всему остальному мы успешно учим»

– рассказали в агентстве.

Признание заслуг со стороны руководства, особенно когда это озвучивается перед всем коллективом, без сомнения, приятно любому сотруднику. Как считают специалисты по кадровым вопросам, такой тип нематериального поощрения действует даже эффективней денежных премий. Не зря раньше такой популярностью пользовались всевозможные доски почета, соревнования за получение звания лучшего работника, передовика производства и т.д. Сейчас эти традиции снова возрождаются и доказывают свою эффективность, так как помогают поддерживать атмосферу здоровой конкуренции, повышают продуктивность сотрудников и их лояльность компании.

Доказательством является тот факт, агентство недвижимости «Этажи» уже не первый месяц является золотым партнером Сбербанка по количеству ипотечных сделок. И здесь, как считают в компании, играет роль не только большой штат риелторов, но и их мотивация, которую компания активно поддерживает.

Компания «Этажи» расширила границы и стала «Лучшей брокерской организацией на рынке ипотечного кредитования» по итогам международного ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2020.

Благодаря развитию онлайн-стратегии, в компании достигли рекордной месячной посещаемости сайта в 3,7 млн. и увеличили прирост звонков и заявок с сайта на 95%.

Компания «Этажи»

Телефон: 22 10-10, 28-28-48

Адрес: Наб. Гюллинга, д.7 (вход со стороны ул.Луначарского)

Сайт: https://ptz.etagi.com

*по данным ПАО «Сбербанк»

**по данным рейтинга федерального портала Beboss

***по данным «Рейтинга работодателей России-2020» HeadHunter

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