Лучшие видео с конкурса по фитнес-аэробике «Белые ночи Карелии»

Федерация фитнес-аэробики Карелии 7 июня подвела итоги онлайн-конкурса «Белые ночи Карелии», сообщает профильный паблик во «Вконтакте».

Конкурс, приуроченный к 100-летию Карелии, стартовал 20 мая, спортсмены республики должны были выслать ролик с выступлением, величиной до минуты.

Итоги подводились в номинациях «степ-аэробика» и «хип-хоп» в разных возрастных группах. В конкурсе поучаствовало около 20 спортсменов с разных районов республики.

Самой юной победительницей в конкурсе, в номинации «аэробика» (возраст 8-10 лет) стала Елизавета Сидоренко из Питкяранты.

Приз зрительских симпатий завоевал Алексей Рудинский из Кондопоги.

Во взрослой категории победительницей в хип-хопе стала Елена Тихонова из Кондопоги.

Остальные результаты можно посмотреть здесь.

Мы предлагаем посмотреть на несколько ярких выступлений участников конкурса.

Елизавета Сидоренко, 10 лет, победительница в категории "степ-аэробика" (8-10 лет):

Кемеле Эмилия, 8 лет, "серебро" в той же категории и возрастной группе:

Алексей Рудинский, 12 лет, приз рительских симпатий:

Елена Тихонова, тренер и победитель в старшей возрастной категории:

Коппалова Виктория 13 лет, Кондопога:

Милана Блинова, 10 лет: