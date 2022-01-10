Лучшие продукты от вирусов и простуды посоветовали россиянам

Включив в меню некоторые виды рыбы, а также кисломолочные продукты, можно предотвратить заражение зимой разного рода вирусами. Об этом РИА Новости-Спорт рассказала терапевт Фаллахи Нуржахан.

По словам врача, в холода организму остро необходимо полезное и разнообразное питание. В частности, обязательно должна быть в рационе богатая витамином Д рыба. Это нерка, лосось, сардины, тунец.

Также хороши в борьбе с заражением кисломолочные продукты. Они содержат пробиотики и лактобактерии.

В зимнее меню нужно включить и квашеную капусту: в ней при естественной закваске образуется много витаминов и пробиотиков.

Животный белок обеспечивает организм многими аминокислотами, которые важны для иммунитета. Также важно не сокращать потребление свежих овощей и фруктов. // Фото: Alexei_other/Pixabay.com