ЛОТОС PLAZA приглашает 8 марта на праздничную программу «Ритмы Кубы»

8 марта ТРК ЛОТОС PLAZA приглашает всех, а в особенности милых девушек, отметить праздник вместе! Гостей ждет праздничная программа "Ритмы Кубы", которая начнется в 13 часов, мастер-классы по сальсе и визажу и море цветов!

Поверьте - это не метафора, их будет действительно очень-очень много! Пусть каждая из вас почувствует себя королевой в это день!

В преддверии прекрасного весеннего праздника ТРК ЛОТОС PLAZA советует заглянуть на «Цветочный базар» и традиционную "Весеннюю Ярмарку".



Уникальные букеты и композиции от лучших флористов, невероятные сочетания, экзотические и самые простые цветы ждут покупателей на «Цветочном базаре». Здесь есть всё, чтобы удивить и восхитить ваших любимых.



А на «Весенней ярмарке» вы найдете массу интересных сувениров, штучных изделий handmade, оригинальных и запоминающихся подарков от карельских мастеров, эко-продукты и авторский текстиль!

Если вы сомневаетесь в выборе подарка, всегда выручит подарочная карта ЛОТОС PLAZA.



Приходите в гости в ТРК ЛОТОС PLAZA, а самое романтичное настроение гарантировано.

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