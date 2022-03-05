Наталья Смирнова возглавила объединенный блок обслуживания и продаж

В новый блок обслуживания и продаж войдут департамент сети, департамент корпоративных продаж, управление заботы о клиентах и подразделения клиентского сервиса. Задача Натальи Смирновой и команды — объединить физические каналы продаж и обслуживания и выстроить в них эффективную работу.

Наталья Смирнова имеет огромный опыт работы с клиентами. Под ее руководством за три года работы в «Открытии» был создан единый контакт-центр, появились система управления клиентским опытом и система мониторинга качества, Sky Office — подразделение по работе с клиентами малого бизнеса по всей России, также была запущена Ипотечная фабрика, которая полностью сопровождает сделки клиентов.

В настоящее время контакт-центр «Открытия» признан одним из лучших в России. В 2021 году банк «Открытие» стал победителем международного конкурса контакт-центров и клиентских сервисов ECCCSA и рейтинга клиентских впечатлений Сustomer Experience Culture Index.