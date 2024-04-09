Лось пробежал по поселку в Карелии и попал на видео

В поселке Хелюля очевидцы сняли на видео лося, гуляющего по населенному пункту. Ролик опубликован в сообществе «Подслушано в Сортавала».

Людям повезло запечатлеть лесного гостя, который пробежал мимо них на расстоянии вытянутой руки.

Местные жители отмечают, что в окрестностях поселка ведется вырубка леса. Они подозревают, что лесные обитатели вынуждены выходить в населенные пункты именно из-за этого. // Фото, видео: «Подслушано в Сортавала»