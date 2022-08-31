Ливневую канализацию около консерватории восстановили

Подрядчик завершил восстановление ливневой канализации около здания консерватории в Петрозаводске. Работы закончились 30 августа, благоустройство территории восстановят к середине первого осеннего месяца, сообщили в мэрии.

Течь, на которую очень долго жаловались горожане, наконец устранили. Напомним, сначала «Служба заказчика» промывала трубы, но это не помогло.

Тогда спилили и выкорчевали дерево, корни которого проросли в трубу на Ленинградской улице. Участок раскопали, чтобы установить новый колодец.

Но когда работы были закончены, нашли еще одну пробку. Она образовалась вверх по трубе уже из-за корней другого дерева.

Пришлось проводить второй этап восстановления сетей. Теперь все работы завершились, уверяют в городской администрации. // Фото: администрация Петрозаводска