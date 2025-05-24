Лисий детский сад появился в подвале дома в Карелии

В подвале дома в Питкярантском округе на свет появились дикие зверьки. О пополнении в лисьем семействе рассказали в сообществе «Краеведческий клуб «Оберег». Карелия».

В деревне Алатту в подвале деревянного дома лиса родила пятерых щенков.

Семейство выходит из своего убежища на свежий воздух и резвится на поляне перед домом. © «Петрозаводск говорит»