Перейти к основному содержанию
22 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Липовый выигрыш лишил денег доверчивую девушку из Карелии

Под предлогом участия в розыгрыше мошенники похитили деньги у жительницы Олонца
мобильный телефон
Фото: Петрозаводск говорит

В полицию Олонецкого района обратилась 25-летняя горожанка и рассказала, как у нее обманом похитили деньги.

Как уточнили в МВД Карелии, девушке в мессенджере внезапно предложили поучаствовать в розыгрыше денежного приза. Её добавили в чат, а потом сообщили, что она якобы победила.

Выигрыш составил 120 тысяч рублей. Чтобы его получить, требовалось заплатить налог - 10 процентов от суммы выигрыша. Жительница Олонца перевела 12 тысяч рублей на счет, который ей продиктовали. Но больше на связь никто не выходил, и олончанка догадалась, что её обманули.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Мотоцикл перевернулся из-за ямы на оживленной магистрали Петрозаводска

Метки