Лихач на скорости протаранил автомобиль на пустой дороге в Питкяранте

Днем в четверг, 17 августа, странное ДТП произошло в Питкяранте. Видео с камеры наблюдения «Ситилинк» опубликовал подписчик группы «Подслушано в Питкяранте» ВКонтакте.

В кадре видно, как на практически пустой проезжей части черный легковой автомобиль на полном ходу влетает в серую машину.

Лихач хотел проскочить перекресток улиц Гоголя и Ленина, в итоге спровоцировал аварию Это было в 11:48, судя по видеозаписи. // фото, видео: «Подслушано в Питкяранте» / ВКонтакте