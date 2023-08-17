Петрозаводчане помогли депутатам составить карту «закладок» наркотиков

Жители карельской столицы помогли депутатам городского совета и ЗС РК составить карту популярных среди наркоманов и распространителей запрещенных веществ мест.

Эту карту «закладок» депутаты направили в региональное МВД, сообщил на своей странице в соцсети депутат карельского парламента Ройне Изюмов. Парламентарии призывают правоохранителей принять срочные и конкретные меры. В частности, усилить патрулирование и установить системы видеонаблюдения.

«Огромное количество «закладчиков» наркотиков и тех, кто их ищет, создают угрозу безопасности и спокойствия граждан. Иногда эти лица употребляют наркотики прямо на месте находки, оставляя следы отравы, где могут гулять дети. Шумят, в неадекватном состоянии «терроризируют» жителей, нарушая общественный порядок. Опасность этой ситуации не может быть недооценена, и требует немедленного вмешательства»,

- сказано в обращении.

Судя по народным подсказкам, «тайники» с наркотиками встречаются в крупных районах Петрозаводска, как среди зеленой зоны, так и отдельных улиц. // фото unsplash.com