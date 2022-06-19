Лихач на иномарке снес ограждения, улетел в кювет и сбежал

Очередная нелепая авария произошла в карельской столице, фото разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Автор снимков написал, что это было на улице Чапаева, немного выше автовокзала. Лихач на «Мицубиши» съехал с дороги и улетел в кювет, прямо в кусты рядом с деревянным домом.

После этого он скрылся, опасаясь сотрудников ДПС. Горожане предположили, что водитель был сильно пьян. Судя по снимкам, он снес металлические ограждения с обеих сторон дороги.