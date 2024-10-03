03 октября 2024, 18:51
«Лиану» из тряпок достали из канализации в карельском городе
Выброшенные в канализацию отходы приводят к авариям
В администрации Сортавалы назвали человеческий фактор причиной аварий. Люди выбрасывают в унитаз различные тряпки и салфетки. Они забивают трубы канализационной системы, возникают засоры и выходят из строя насосы.
«Последняя авария в очередной раз показала, что виной всему тряпки, попадающие в систему из квартир граждан»,
- пояснили в администрации поселения.
Так, насоса, который сейчас нужно купить взамен выведенного из строя, составляет около двух миллионов рублей.
Чиновники опубликовали фотографию того, что достали из труб. Выглядит жутковато. // фото vk.com/public182704199