Льготная ипотека: имеет ли Карелия шансы на продление программы

Льготная ипотека на новостройки, запущенная весной 2020 года в качестве антикризисной меры, доказала свою эффективность. ЦБ РФ ранее выступал за «сворачивание» программы, продленной до 1 июля 2021 года. Один из возможных вариантов развития событий – сокращение числа регионов, в которых будет действовать программа. По некоторым данным, в программе останутся те субъекты РФ, в которых есть проблемы с жильем, а также те, где участники не рассматривают покупку жилья как инвестицию.

У Карелии есть шансы остаться в списке субъектов РФ, где пролонгация программы уместна.

Низкая ставка по ипотеке для многих стала шансом решить жилищные вопросы, улучшить условия, сейчас пользуются большим спросом маленькие по площади квартиры, которые выступают в качестве первого собственного жилья. Программа действовала не так долго для того, чтобы все желающие могли воспользоваться возможностями. Вместе с тем, вполне вероятно, будет снижен объем финансирования программы. А значит, банки будут еще более тщательно проверять документы заемщиков, просчитывая свои риски,

- полагает руководитель отдела продаж компании «Nova» Анна Ануфриева.

Часть экспертов в России также не исключают, что программу продлят, но воспользоваться ею смогут лишь отдельные категории граждан. Не все профессионалы отрасли полагают, что следует ожидать подобных изменений.

Не думаю, что льготная ипотека превратиться в программу социальной помощи. В России уже есть жилищные программы для льготников. Просто получить кредит будет немного труднее,

- отмечает Анна.

Специалисты группы компаний «Nova» полагают, что тем, перед кем стоит вопрос покупки жилья для улучшения условий, на будущее или же для инвестирования, не следует ждать.

Во–первых, в Петрозаводске новостройки в дефиците, в связи с явной нехваткой земельных участков для нового строительства. Во-вторых, начало года – оптимальное время для подачи заявки в банки: в это время кредитные организации охотнее выдают деньги. В-третьих, ипотеку под льготный процент могут свернуть уже в июле 2021 года. При этом и в банковском секторе нет ясности насчет льготной ипотеки. Ее могут как продлить, так и свернуть – с равной степенью вероятности.