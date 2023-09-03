Лестницы Петрозаводска: осторожно, смотрите под ноги!

Текст, фото: Елена Малишевская

Несколько лестниц общего пользования в Петрозаводске сейчас ремонтируют. Но почти везде сроки сдачи объектов сдвигаются. Подрядчики не успевают, проектные решения меняются, и много чего еще. А ведь скоро осень и первый снег. А потом и второй, и снова полуразрушенные лестничные спуски превратятся в травмоопасные для горожан места. Мы покатались по городу и посмотрели, в каком состоянии лестницы столицы Карелии.

Так называемый четвертый спуск к реке Лососинка с улицы Гюллинга должны были сдать в сентябре. Но не сдадут. Сейчас там огороженное место, за забором – горка из песка и тишина. Никакие работы не ведутся.

Как же так? Ведь совсем недавно исполняющая обязанности главы города Ирина Колыхматова рассказывала на своей странице, какая там будет красота.

«Существующий спуск будет почти полностью демонтирован, забетонировано новое основание и сделана облицовка гранитом, появятся новые поручни и аппарели. С освещением вопрос тоже решим. Брусчаткой будет вымощена дорожка от лестничного спуска до арочного моста. В центре парка появится новый арт-объект, на котором молодожены, согласно давней традиции, смогут вешать замки. Этим решением планируем разгрузить ограждение мостиков через Лососинку, традиционно используемое для этих целей вступающими в брак петрозаводчанами».

Как рассказал нам генеральный директор ООО «Свой дом» Игорь Киселев (именно эта компания занимается ремонтом лестничного спуска), строители успели бы в срок, если бы заказчик – в данном случае мэрия – не поменял проектное решение.

«Сейчас все работы ведутся внизу, в Зарецком парке, там делаем дорожку и новый арт-объект. По лестничному спуску поменяли проект, поэтому в сентябре, конечно, мы сдать не успеем. По срокам уходим примерно в конец октября»,

- предположил директор компании-подрядчика.

Еще один спуск к реке Лососинка, со стороны улицы Правды, не так давно ремонтировали. Но как-то странно – наполовину. То есть сверху спускаешься, все хорошо, и ровно с середины лестницы начинаются проблемы: некоторых ступеней нет вообще, другие держатся на честном слове. Бабушки с внуками идут по лестнице в парк очень осторожно.

Лестничный спуск от гипермаркета «Лента» к Карельскому проспекту должны были доделать и сдать 14 августа. Не получилось. Теперь придется ждать 22 сентября – такую дату называет Ирина Колыхматова на своей странице. Обещает штрафные санкции к подрядчику.

«ООО «АРК-Пром» не смогло выполнить работы в установленный срок. Горожане об этом пишут в соцсетях. Проблема нам известна. Представители подрядчика ссылаются на недостаточное количество работников, которые заняты на других объектах. Новая согласованная дата окончания работ – 22 сентября. Нарушение условий контракта также повлечет применение мер ответственности».

Сроки окончания ремонта лестницы от ДК железнодорожников очень размыты. «К осени», обещают городские власти.

«Лестница от бывшего Дома культуры железнодорожников – своеобразный символ городской архитектуры. За счет средств субсидии на социально-экономическое развитие столицы Карелии уже ведутся работы по его реконструкции. Понятно, что работы на объекте создают определенные неудобства для горожан – ведь здесь расположены МФЦ, филиал Роскадастра, Дом бокса. Нужно немного потерпеть – состояние лестницы уже совсем скоро кардинально изменится».

С Первомайского проспекта на Октябрьский ведут несколько лестничных спусков, многие в печальном состоянии. Справа от бывшего кинотеатра «Калевала» лучше не спускаться – ноги можно переломать.

Небольшой спуск от «Калевалы» по Первомайскому проспекту тоже делали тяп-ляп: плиты уложены криво, некоторые уже вывалились из своих мест.

А вот лестницу слева от «Калевалы» отремонтировали. О ней много писали в социальных сетях: люди жаловались, что страшно спускаться к «Карденту». И правда, обидно по пути в стоматологию, когда у тебя зуб болит, сломать еще и ногу. Лестничный спуск сделали мощный: не стали экспериментировать с плиткой, залили бетоном, поставили железные поручни.

Некоторым лестничным спускам на Кукковке и Ключевой повезло - в прошлом году их отремонтировали на средства субсидии, выделенной правительством Карелии. Привели в порядок лестницы на Нойбранденбургской, 24, Гвардейской, 11, Антонова, 7, Сегежской, 11 и Торнева, 1. А вот на улицах Профсоюзов и Боровой когда-то были ступеньки в горку, но их стерло безжалостное время. Остались только дорожки, по которым ездят велосипедисты-экстремалы.

В таком состоянии мы увидели лестничные спуски Петрозаводска.

Самое печальное, что горожане уже даже не удивляются плохому ремонту или не вовремя сделанной работе. Мы привыкли к криво уложенным плиткам, к сломанным поручням, к опасным лестницам. Развиваем координацию, баланс и внимательность? Видимо, так.