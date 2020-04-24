Лестничные спуски в Петрозаводске капитально отремонтируют в этом году

В 2020 году в карельской столице планируется реконструкция элементов пешеходной инфраструктуры в рамках подготовки к юбилею республики и программы «Безопасный Петрозаводск».

По информации пресс-центра администрации города, до начала июля подрядчик отремонтирует лестничные спуски в районе дома № 9 на Вольной улице и в районе дома № 15 на Пушкинской улице.

До конца августа – в районе дома № 20 на Карельском проспекте, в районе дома № 16а на улице Ровио, в районе дома № 12 на улице Фрунзе (от ул. Черняховского до ул. Островского), в районе дома № 37 на улице Кузьмина, в районе дома № 43 на проспекте Александра Невского и в районе дома № 3 на Лососинской набережной.

Работы стартуют в мае. Их суммарная стоимость составляет порядка 35 млн рублей. Средства выделены из республиканского бюджета.