30 октября 2022, 20:51
Происшествия

Лесовоз сбил пешехода на Лесном проспекте

Автонаезд попал на видео

Авария на Лесном проспекте в Петрозаводске произошла 30 октября в 17:42.

На пешеходном переходе лесовоз снес переходившего дорогу человека. Автонаезд запечатлела камера наблюдения CityLink. Лесовоз двигался без груза. Авария произошла на освещенном переходе. Пострадавшего пешехода увезли на «скорой».

Подписчики паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложили видео с места аварии. В кадре – экипаж ГИБДД, машина специализированной пожарно-спасательной части. На асфальте – сидит человек.

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ДТП
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