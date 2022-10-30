Лесовоз сбил пешехода на Лесном проспекте

Авария на Лесном проспекте в Петрозаводске произошла 30 октября в 17:42.

На пешеходном переходе лесовоз снес переходившего дорогу человека. Автонаезд запечатлела камера наблюдения CityLink. Лесовоз двигался без груза. Авария произошла на освещенном переходе. Пострадавшего пешехода увезли на «скорой».

Подписчики паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложили видео с места аварии. В кадре – экипаж ГИБДД, машина специализированной пожарно-спасательной части. На асфальте – сидит человек.