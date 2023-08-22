Лесной пожар вспыхнул рядом с карельским городом

В понедельник, 21 августа, в 10 километрах от Медвежьегорска был обнаружен лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Площадь возгорания составила 0,03 гектара. Пожар оперативно ликвидировали специалисты центра охраны лесов. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

В этом году в лесах республики было зарегистрировано 93 лесных пожара. Основными причинами возгораний стали нарушения правил пожарной безопасности в лесах и грозы. // Фото: unsplash.com / Joanne Francis