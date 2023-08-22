Чиновники в Кеми заплатят 100 тысяч пострадавшей от бездомной собаки

Бездомные собаки в Карелии нападают на людей, прокуратура подает в суд иски на районные администрации. Так, в Кемском суде с начала этого года рассмотрели уже четыре подобных иска, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

В пользу одной из жительниц Кеми с местных властей 18 августа взыскали 100 тысяч рублей. Это компенсация морального вреда за нападение безнадзорного пса.

Он набросился на жертву в безлюдном месте, та испугалась, упала на землю. Собака причинила женщине значительные телесные повреждения вплоть до разрыва тканей кожи головы до кости. // фото: freepik.com