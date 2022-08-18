Лесной пожар вспыхнул из-за плохо затушенного костра

Отдых на природе с видом на водоем обернулся природным пожаром. В Лахденпохском районе 17 августа тушили лесной пожар.

Как сообщили в лахденпохском лесничестве, причиной ЧП стало плохо затушенный костер.

«Мы очень просим — будьте осторожны с огнем, когда выезжаете на природу! Непотушенные окурки — это тоже огонь! Тушите за собой костры до последней маленькой искорки — в такую засуху это особенно важно! Причина большинства природных пожаров — небрежные действия человека. Не становитесь причиной пожара!» - взывают специалисты к жителям и гостям Карелии. (фото vk.com)