Лесникам Карелии удается сделать редкие снимки

Очаровательный малыш вальдшнепа и рябчик, высиживающий птенцов, попали в кадр.

«Во время патрулирования, проверок, различных осмотров делянок у лесников происходят удивительные встречи с разной живностью. На этот раз лесничему удалось сфотографировать рябчика, высиживающего будущее потомство, и птенца вальдшнепа»,

— рассказали работники лесоохраны.

Лес – это дом зверей и птиц, в котором должен соблюдаться порядок.

«Принять участие в охране природы может каждый, ведь для этого надо просто начать не мусорить в лесу, убирать и закапывать мусор, оставлять после пикников и походов чистоту и порядок», - советую лесники.

Всемирный день охраны окружающей среды, который отмечается сегодня, 5 июня, в этом году проходит под лозунгом «Путь к более экологичному будущему». // фото: Степан Ефремов